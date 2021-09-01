Трое погибли в столкновении двух отечественных авто в Приангарье

«Лада» и КамАЗ столкнулись в Нижнеудинском районе Иркутской области, в результате три человека погибли и двое пострадали, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

Столкновение «Лада Ларгус» и КамАЗ, которые двигались в попутном направлении, произошло в районе поселка Камышет в ночь на среду.

«В результате ДТП 57-летний водитель "Лады Ларгус" и его пассажиры в возрасте 31 и 59 лет скончались от полученных травм, также два пассажира отечественного автомобиля обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.

Областное управление ГИБДД разбирается в обстоятельствах и причинах смертельной аварии.