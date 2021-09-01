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Новый терминал томского аэропорта начнут строить в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team / CC BY-SA 3.0

Строительство нового терминала томского аэропорта начнется уже в этом месяце, генподрядчиком выбрано ООО ХК «НОВОЛЕКС», сообщается на сайте аэровокзала.

Аэропорт подвел итоги конкурса по выбору генподрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по проекту нового терминала.

Победителем конкурса признано ООО ХК «НОВОЛЕКС». Договор с организацией будет подписан 6 сентября, стоимость контракта составляет 2,45 миллиарда рублей. Строительные работы начнутся в сентябре 2021 года.

«Общая стоимость строительства, включая проектные и другие работы, составит около 2,8 миллиарда рублей частных инвестиций. Нормативный срок реализации проекта – март 2023 года. Для подрядчика будут созданы все условия для досрочного ввода аэровокзала в эксплуатацию», – сказал директор аэропорта Антон Перфильев.

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