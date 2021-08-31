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Разрисовавшие алтайские скалы туристы заплатят штраф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристы из Новосибирска и Вязьмы, разрисовавшие скалы в Горном Алтае и попавшие на видео, заплатят штраф за свой проступок, сообщает прокуратура республики.

Видеоролик, на котором мужчина и женщина пишут краской на скалах: «Ты готов к слиянию городов – Вязьмы и Новосибирска?», снял и опубликовал на своей странице один из местных гидов. Он заметил их, проезжая мимо на машине, остановился и отчитал путешественников.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел между селами Иня и Чуй-Оозы Онгудайского района. Выяснилось, что надпись сделали жительница города Новосибирска и житель Вязьмы, приехавшие в Республику Алтай на отдых.

«В ходе дачи объяснений молодые люди рассказали, что раскаиваются в содеянном, совершили надписи не подумав, не хотели никого оскорбить и не знали об административной ответственности за подобные действия, а также перечислили 7 тыс. рублей общественному движению "Чистый Алтай"», – отмечает прокуратура.

Это движение на общественных началах очищает регион от мусора и удаляет различные надписи, рисунки, нанесенные туристами на скалах и придорожных камнях.

При этом за несанкционированное нанесение надписей и рисунков на придорожных камнях прокуратура возбудила в отношении туристов административные производства. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.

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