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Новый штраф придумали для водителей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей может появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

При этом штраф за нарушение могут распространить также на дневное время. Минимальная сумма наказания составит 5 тысяч рублей, разработчики документа предлагают рассчитывать его в зависимости от мощности транспортного средства.

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время», — подчеркнула сенатор.

Рукавишникова уточнила, что данный состав войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время.

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