Российские военные получат боевой экзоскелет

Первый опытный образец боевого скелета создали в России, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех». Новинку представили на форуме «Армия-2021».

Экзоскелет оснащен электродвигателями, он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат в два раза, позволяет нести большие грузы и лучше стрелять из оружия. Участие в разработке принимали ученые НИИ механики МГУ.

По оценке разработчиков, экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.

Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах. Благодаря этому устройство адаптируется под особенности человека. Кроме этого, устройство можно использовать в активном и пассивном режиме.