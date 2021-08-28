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Российские военные получат боевой экзоскелет

Источник:
РИА Новости
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Фото: Yevgeny Kel. / CC BY 4.0

Первый опытный образец боевого скелета создали в России, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех». Новинку представили на форуме «Армия-2021».

Экзоскелет оснащен электродвигателями, он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат в два раза, позволяет нести большие грузы и лучше стрелять из оружия. Участие в разработке принимали ученые НИИ механики МГУ.

По оценке разработчиков, экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.

Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах. Благодаря этому устройство адаптируется под особенности человека. Кроме этого, устройство можно использовать в активном и пассивном режиме.

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