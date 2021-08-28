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Бомбардировщик Су-24 загорелся и упал сразу после взлета

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Пермской области 27 августа, самолет упал сразу после взлета. Оба пилота бомбардировщика катапультировались и выжили.

По словам очевидцев, объятый пламенем самолет упал в лес. Министерство обороны России подтвердило катастрофу. Известно, что Су-24 совершал плановый перелет на ремонт под Пермью без боекомплекта.

Члены экипажа получили травмы, но после приземления самостоятельно дошли за помощью в ближайшую деревню и по телефону связались с командованием. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, причиной крушения мог стать отказ техники. Падение бомбардировщика Су-24 стало шестой за месяц катастрофой с военными российскими самолетами, в результате аварий погибли девять летчиков.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов по любым целям. На вооружение самолет приняли в 1975 году, на данный момент он снят с производства.

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