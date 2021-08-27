Байден пообещал покарать террористов за взрывы в Кабуле

Президент Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Вилаят Хорасан» (подразделение запрещенной в России террористической организации ИГ), которая взяла на себя ответственность за взрывов в аэропорту Кабула.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремело сразу несколько взрывов. Одну из бомб привел в действие террорист-смертник, вторая была помещена в автомобиль. Террористы взорвали первую около отеля Baron, где собирались иностранцы, а вторую — у водосточного канала у аэропорта. По данным Пентагона, погибли более 100 человек, в том числе 13 американских военных.

Байден пообещал, что США найдут и накажут тех, кто причастен к взрывам. «Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ», — приводит «Лента.ру» слова Байдена.

«Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем», — заявил президент США. При этом он отметил, что «фундаментально» признает свою ответственность за все происходящее в Афганистане.

О намерении отомстить террористам заявил также и глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи. По его словам, американская армия начнет преследование виновников взрывов в Кабуле. «Все время было ясно, что мы сохраним за собой право действовать против ИГ в Афганистане», — уточнил он.