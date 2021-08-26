НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутат заявил об увеличении МРОТ до 60 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
679 8
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минимальный размер оплаты в России необходимо повысить до 60 тысяч рублей, заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев.

«В новом Созыве Госдумы мы будем добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50-60 тысяч рублей, а также введения справедливого базового дохода для наших граждан», — приводится заявление Газзаева на сайте партии.

Он объяснил, что справедливый базовый доход предусматривает выплаты гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее депутаты от партии ЛДПР предложили с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей. Эту инициативу уже раскритиковала Член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова, назвав идею пиаром и популизмом.

«То, что они говорят это в предвыборную кампанию, говорит само за себя. Это чисто пиар-ход. Пять лет они были в Думе и могли бы этот закон инициировать, почему они этого не сделали?» — сказала Нарусова в интервью «Ридусу»

Еще по теме
Путин объявил национальную идею России
Путин пообещал силовикам дополнительное повышение зарплат
Самбо и дзюдо потеряли «великого спортсмена» в лице Путина
Путин оценил афганскую угрозу
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые оценили объем микропластика в сибирских реках
Рекорд АрМИ-2021 по вождению БМП установила команда России в Сибири
Инфекционист рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID
Изгнанный из красноярского села медведь вернулся и погиб
Самое популярное
Новый тип сообщений появится в WhatsApp
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
МИД России объяснил новые санкции США
Обсуждение (8)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
26
Путин объявил национальную идею России
24
Меркель попросила Путина освободить Навального
Sibnet.Ru