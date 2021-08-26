Депутат заявил об увеличении МРОТ до 60 тысяч

Минимальный размер оплаты в России необходимо повысить до 60 тысяч рублей, заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев.

«В новом Созыве Госдумы мы будем добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50-60 тысяч рублей, а также введения справедливого базового дохода для наших граждан», — приводится заявление Газзаева на сайте партии.

Он объяснил, что справедливый базовый доход предусматривает выплаты гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее депутаты от партии ЛДПР предложили с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей. Эту инициативу уже раскритиковала Член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова, назвав идею пиаром и популизмом.

«То, что они говорят это в предвыборную кампанию, говорит само за себя. Это чисто пиар-ход. Пять лет они были в Думе и могли бы этот закон инициировать, почему они этого не сделали?» — сказала Нарусова в интервью «Ридусу».