Рогозин рассказал о судьбе «утопленной» таксы

Такса Николас, участвовавшая в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы» на YouTube.

Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина. Глава «Роскосмоса» также опубликовал в Facebook видео, доказывающее, что такса действительно ездит на мотоцикле.

Эксперимент с таксой был проведен в 2017 году. Собаку полностью погрузили в колбу с жидкостью, которой можно дышать.

По словам Рогозина, жидкостное дыхание будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов.