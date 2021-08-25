НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Рогозин рассказал о судьбе «утопленной» таксы

Источник:
Sibnet.ru
277 0

Такса Николас, участвовавшая в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы» на YouTube.

Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина. Глава «Роскосмоса» также опубликовал в Facebook видео, доказывающее, что такса действительно ездит на мотоцикле.

Эксперимент с таксой был проведен в 2017 году. Собаку полностью погрузили в колбу с жидкостью, которой можно дышать.

По словам Рогозина, жидкостное дыхание будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов.

Еще по теме
Лингвисты исследовали сибирские языки с помощью УЗИ-аппарата
Самый мощный в мире синхротрон начали строить под Новосибирском
Раскрыт секрет уникального звучания скрипок Страдивари
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
смотреть все
Технологии #Наука #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лингвисты исследовали сибирские языки с помощью УЗИ-аппарата
Вакансию отпугивателя ворон опубликовал красноярский гольф-клуб
Томским школам разрешили начать учебный год очно
Самый мощный в мире синхротрон начали строить под Новосибирском
Самое популярное
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов
Путин объявил национальную идею России
Разведка США доложила о происхождении коронавируса
Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
Sibnet.Ru