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Сериал в формате YouTube-блога «#Яжотец» с Куценко выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Комедийный сериал «#Яжотец» расскажет о 44-летнем Михаиле Гречихине, который учит сына быть мужиком, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Главный герой в исполнении Гоши Куценко безуспешно ищет работу, воспитывает сына Степку и ведет канал на YouTube, на котором он вместе с сыном делает распаковки и обзоры детских игрушек.

Однажды Михаил узнает, что жена изменяет ему. Супруги разводятся, Михаил переезжает в маленькую старую квартиру и становится для Степки «воскресным папой», но не бросает блог. Его творчество на YouTube меняет концепцию — ведущий канала #Яжотец учит Степку быть мужиком.

Каждая серия — эта порция новых 12-минутных выпусков воспитательно-обучающего видеоблога #Яжотец. Ни разу главному герою не удастся пойти по сценарию, ему придется импровизировать, и чаще всего это ни к чему хорошему не приведет.

Главные роли в сериале сыграли Гоша Куценко и Алексей Родионов. Придумали и написали «#Яжотец» креативные продюсеры Comedy Club Production Илья Полежайкин и Дмитрий Пермяков, ранее работавшие над сериалами «Гусар» и «Зона комфорта». Дате премьеры сериала пока не сообщается.

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