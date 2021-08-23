Вышел трейлер детского хоррора «Ночные тетради»

Фильм ужасов «Ночные тетради» от Netflix снят по одноименной детской книге Дж. Э. Уайта, картина выйдет 15 сентября.
Фильм рассказывает историю мальчика Алекса, которому нравится придумывать страшные истории. Его похищает злая ведьма и требует, чтобы юный писатель каждую ночь рассказывал ей новую сказку.
Главные роли в «Ночной тетради» исполнили Уинслоу Фегли, Лидия Джюэтт и Кристен Риттер. Режиссером выступил Дэвид Яровески. Над сценарием работали Микки Доутри и Тобиас Иаконис.
Хоррор «Ночные тетради» выйдет на платформе Netflix 15 сентября.
-Керя-Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет
Grossmeister38rusПодачка перед выборами. Классика
лачиновСтрашно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...
jeryakobну вот от чего выборы не каждый месяц?