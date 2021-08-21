Смертельное ДТП произошло в Забайкалье

ДТП с участием двух автомобилей произошло на дороге Могойтуй — Сретенск — Олочи в Забайкальском крае, три человека погибли, еще пять пострадали, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Premio произошло ночью 21 августа в Нерчинском районе. На место аварии немедленно выехали спасатели и медики.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки одного из водителей.