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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Смертельное ДТП произошло в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ДТП с участием двух автомобилей произошло на дороге Могойтуй — Сретенск — Олочи в Забайкальском крае, три человека погибли, еще пять пострадали, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Premio произошло ночью 21 августа в Нерчинском районе. На место аварии немедленно выехали спасатели и медики.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки одного из водителей.

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Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...

Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....
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