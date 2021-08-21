Смертельное ДТП произошло в Забайкалье

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ДТП с участием двух автомобилей произошло на дороге Могойтуй
— Сретенск — Олочи в Забайкальском крае, три человека погибли, еще пять
пострадали, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.
По данным ведомства, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Premio произошло ночью 21 августа в Нерчинском районе. На место аварии немедленно выехали спасатели и медики.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки одного из водителей.