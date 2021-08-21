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Джоли зарегистрировалась в Instagram из-за ситуации в Афганистане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © angelinajolie_offiicial, instagram.com/angelinajolie_offiicial

Актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы поддержать пострадавших жителей Афганистана. Об этом она сообщила в первой публикации.

Первой публикацией голливудской звезды стало письмо, написанное от руки девочкой-подростком из Афганистана.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека», — написалаАнджелина Джоли.

15 августа движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане, заявив, что контролируют всю территорию страны. Жители Кабула восприняли неожиданное наступление талибов панически — люди пытались покинуть страну.

Общественная работа Джоли давно и тесно связана с проблемой мигрантов. Актриса совершила множество поездок в лагеря беженцев, находящиеся в Бангладеш, Турции, Перу, Мальте, Ливане, Иордании, Сирии и других странах.


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