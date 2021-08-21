Потенциально опасный астероид взял курс на Землю

Астероид 2016 AJ193 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 3,4 миллиона километров, сообщается на сайте NASA.

Космический объект относится к классу потенциально опасных, при этом реальной угрозы для планеты при своем подлете к Земле он не представляет, отмечается в сообщении. Его размеры — от 400 до 1300 метров.

Скорость астероида составляет порядка 26 километров в секунду. Ученые подчеркивают, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях.

Кроме этого, намного более крупная Луна расположена всего в 380 тысячах километров от нашей планеты, однако не представляет никакой угрозы для жизни.