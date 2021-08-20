ГАЗ снова будет выпускать автомобили «Победа»

ГАЗ сохраняет бренд «Победа» для прорывного проекта группы, но пока под этим именем выпущена партия микроавтобусов, на которых развозили подарки участникам Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба компании.

Фотографии низкопольных автобусов с шильдиками «Победа» и выштампованной надписью на ступицах колес опубликовали в Сети.

«Победа» — это небольшая серия микроавтобусов на базе ГАЗель City, цитирует Drom.ru пресс-службу ГАЗ. Автомобили собирались выпустить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса и перехода все торжественных мероприятий в онлайн-формат сроки сдвинулись.

В этом году машины задействовали в акции «Подарок ветерану», на них развозили подарки участникам Великой Отечественной войны. «Победа» получила антивирусное и антибактериальное оборудование для защиты здоровья пассажиров. В список новых опций вошли рециркуляторы, диспенсеры с антисептиками, а также фильтровентиляционные установки для усиления очистки воздуха в салоне.

«В ближайшей перспективе мы будем выпускать под брендом «Победа» эксклюзивные версии малых серий, при этом принципиальным решением «Группы ГАЗ» является сохранение «Победы» для будущего прорывного проекта группы», — отмечается в сообщении.