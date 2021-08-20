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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГАЗ снова будет выпускать автомобили «Победа»

Источник:
Sibnet.ru
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ГАЗ сохраняет бренд «Победа» для прорывного проекта группы, но пока под этим именем выпущена партия микроавтобусов, на которых развозили подарки участникам Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба компании.

Фотографии низкопольных автобусов с шильдиками «Победа» и выштампованной надписью на ступицах колес опубликовали в Сети.

«Победа» — это небольшая серия микроавтобусов на базе ГАЗель City, цитирует Drom.ru пресс-службу ГАЗ. Автомобили собирались выпустить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса и перехода все торжественных мероприятий в онлайн-формат сроки сдвинулись.


В этом году машины задействовали в акции «Подарок ветерану», на них развозили подарки участникам Великой Отечественной войны. «Победа» получила антивирусное и антибактериальное оборудование для защиты здоровья пассажиров. В список новых опций вошли рециркуляторы, диспенсеры с антисептиками, а также фильтровентиляционные установки для усиления очистки воздуха в салоне.

«В ближайшей перспективе мы будем выпускать под брендом «Победа» эксклюзивные версии малых серий, при этом принципиальным решением «Группы ГАЗ» является сохранение «Победы» для будущего прорывного проекта группы», — отмечается в сообщении.

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