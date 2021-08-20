Илон Маск создаст робота-гуманоида Tesla Bot

Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, его прототип может появиться в 2022 году, сообщил глава компании Илон Маск в ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla.

Высота робота составит около 173 сантиметров, вес — 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 километров в час, а его зрение обеспечат камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla.

Фото: © Tesla

По словам Маска, «дружелюбный» робот «устранит опасные, однообразные и скучные задачи» и будет выполнять работу, которую люди меньше всего любят делать, также он сможет ходить за покупками.

«Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах», — отметил предприниматель.