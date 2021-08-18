Тела всех погибших с Ми-8 на Камчатке подняли со 100-метровой глубины

Тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram в среду.

Вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту (13 туристов и трое членов экипажа) упал в Курильское озеро 12 августа. Восемь человек смогли выплыть, само воздушное судно опустилось на глубину 120 метров. Для поисковых работ привезли глубоководные аппараты. 14 и 15 августа были подняты четыре тела.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере», — сказал Солодов.

Он добавил, что теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии.