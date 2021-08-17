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Красноярец попросил мэра и полицию запретить концерт Моргенштерна

Источник:
Sibnet.ru
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Алишер Моргеншерн
Алишер Моргеншерн
Фото: © instagram.com/morgen_shtern/

Многодетный отец Вячеслав Богданкевич написал открытое письмо мэру Красноярска Сергею Еремину, в котором просит поддержать группу неравнодушных горожан, выступающих против концерта Моргенштерна 26 сентября.

«Я представляю группу неравнодушных граждан нашего города, родителей, которые хотят отменить этот концерт в нашем городе. С этой целью мы написали заявления в правоохранительные органы», — написал Богданкевич в Facebook.

По его словам, творчество Моргенштерна состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей. Предложения красноярца вызвали противоречивые отзывы среди пользователей Сети. часть его поддержала, но больше было тех, кто указал на то, что концерт Моргенштерна состоится для людей старше 18 лет, а значит детей на нем не будет, а взрослые могут сами решать, что им слушать.

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Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

olegsbeglov

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