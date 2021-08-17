Красноярец попросил мэра и полицию запретить концерт Моргенштерна

Многодетный отец Вячеслав Богданкевич написал открытое письмо мэру Красноярска Сергею Еремину, в котором просит поддержать группу неравнодушных горожан, выступающих против концерта Моргенштерна 26 сентября.

«Я представляю группу неравнодушных граждан нашего города, родителей, которые хотят отменить этот концерт в нашем городе. С этой целью мы написали заявления в правоохранительные органы», — написал Богданкевич в Facebook.

По его словам, творчество Моргенштерна состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей. Предложения красноярца вызвали противоречивые отзывы среди пользователей Сети. часть его поддержала, но больше было тех, кто указал на то, что концерт Моргенштерна состоится для людей старше 18 лет, а значит детей на нем не будет, а взрослые могут сами решать, что им слушать.