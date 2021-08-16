Учебный год в российских школах начнется очно

Власти не рассматривают дистанционную форму начала учебного года в российских школах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — сказал Кравцов в официальном канале ведомства в Telegram.

Министр уточнил, что его ведомство вместе с регионами отрабатывает меры по защите здоровья в образовательной среде, власти на местах держат этот вопрос на контроле. Таким образом, 1 сентября школьники придут в учебные заведения.

При этом Кравцов отметил, что поддерживает недопустимость принудительной вакцинации учеников и педагогов школ, а также учреждений среднего профессионального образования, которую ранее предлагали некоторые эксперты.