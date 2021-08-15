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Водители определили самые ломающиеся автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские водители пожаловались на частые поломки отечественных, китайских и французских автомобилей, свидетельствуют данные опроса «Авито Авто».

Сервис опросил 6,5 тысячи водителей из разных регионов России. Большинство (65% респондентов) ответили, что отечественные автомобили ломаются чаще всего.

На втором месте — китайские машины. На их частые поломки пожаловались 40% опрошенных. Замыкают первую тройку антирейтинга французские автомобили (10%). Далее следуют машины из Южной Кореи (8%).

Больше всех отечественным автопромом оказались недовольны жители Северо-Кавказского федерального округа, где больше всех опрошенных (74%) пожаловались на частые поломки российских машин. В Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных более благосклонно относятся к качеству китайским автомобилям, где они пользуются особой популярностью. С их поломками столкнулись 36% местных жителей.

Чаще всего водители жаловались на прокол или износ шин. С этой проблемой приходилось сталкиваться 46% опрошенных водителей. На втором месте разряженный аккумулятор (33%). Также часто отечественные автомобилисты сталкиваются с неисправностями в подвеске. Об этой проблеме заявили 25% респондентов. Далее следуют скрипы и поломки внешних световых приборов (по 24%).

Треть из респондентов оказались владельцами автомобилей с пробегом до 50 тысяч километров, 46% — от 50 тысяч до 150 тысяч километров пробега. Хозяева машин с пробегом свыше 150 тысяч километров составили 22% опрошенных.

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