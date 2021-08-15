НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Легендарный испытатель Бе-200 погиб при тушении пожаров в Турции

Источник:
Sibnet.ru
791 4
Фото: Dylan Agbagni (CC0) from Bordeaux, France / CC0

Легенда российской авиации полковник Евгений Кузнецов погиб при крушении российского самолета-амфибии Бе-200, тушившего природный пожар в Турции. Летчик был один из испытателей Бе-200.

Ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился в субботу, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана. На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.

Военные: Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров — посмертно награждены орденами Мужества, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Кузнецов был одним из испытателей самолета-амфибии Бе-200 в условиях Арктики и участвовал в полетах в арктических условиях с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

«Самолет изумительный, очень легкий в управлении, дружелюбный. <…> Конечно, петли всякие не крутит, но горизонтальное маневрирование у него на высоте. Если ты (машину) любишь, она всегда отвечает тебе взаимностью», — рассказывал летчик в интервью, опубликованном на «Известиях».

Самолет-амфибия Бе-200 разработан ТАНТК имени Г.М. Бериева, производится на Иркутском авиационном заводе и обладает способностью взлетать как с земли, так и с водной поверхности.

Еще по теме
Погибший в Турции российский экипаж Бе-200 наградят
Российские военные погибли при крушении самолета в Турции
Молния убила стадо овец в Грузии
Спасатели нашли тела погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
смотреть все
ЧП #Происшествия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Владелица ресторанов из Кузбасса стала «Миссис Россия»
Чиновник объявил забайкальский город «*опой мира»
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Мошенник из Кузбасса пообещал девушке карьеру в порно за 1 млн
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен»
Обсуждение (4)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась...

Uynachalnica

Пора переходить к почтовой переписке... Как теперь порнуху скачивать?

wolky

У меня уже реально начинает складываться ощущение, что кто-то прочитал сказку "Чиполино" не в том возрасте...

Uynachalnica

Снять с себя ответственность, только и всего! Даже если и люди будут гибнуть, скажут - родственникам...
Sibnet.Ru