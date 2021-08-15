Легендарный испытатель Бе-200 погиб при тушении пожаров в Турции

Легенда российской авиации полковник Евгений Кузнецов погиб при крушении российского самолета-амфибии Бе-200, тушившего природный пожар в Турции. Летчик был один из испытателей Бе-200.

Ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился в субботу, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана. На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.

Военные: Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров — посмертно награждены орденами Мужества, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Кузнецов был одним из испытателей самолета-амфибии Бе-200 в условиях Арктики и участвовал в полетах в арктических условиях с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

«Самолет изумительный, очень легкий в управлении, дружелюбный. <…> Конечно, петли всякие не крутит, но горизонтальное маневрирование у него на высоте. Если ты (машину) любишь, она всегда отвечает тебе взаимностью», — рассказывал летчик в интервью, опубликованном на «Известиях».

Самолет-амфибия Бе-200 разработан ТАНТК имени Г.М. Бериева, производится на Иркутском авиационном заводе и обладает способностью взлетать как с земли, так и с водной поверхности.