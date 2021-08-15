Эксперт назвал риски покупки китайского электромобиля

Частные торговцы резко увеличили ввоз в Россию китайских электромобилей — марок Li-One, Xpeng и Hongqi. Главный риск — отсутствие сервисов и специалистов, сообщил партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Покупка электромобиля, особенно когда речь идет о моделях, не продающихся официально в нашей стране, а ввозимых частными лицами, — это кот в мешке. У частных лавочек нет ни поддержки со стороны производителя, ни сервисов. В итоге в случае какой-то технической проблемы покупатель остается один на один», — сказал Моржаретто Газете.ru.

Например, одна из компаний предлагает электрокроссоверы Li One (от 6 миллионов рублей), Xpeng (от 9 миллионов рублей) и даже Hongqi E-HS9 — как у генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (от 11 миллионов рублей). При этом никакой официальной связи между поставщиком и производителем нет, авто растаможивается на физическое лицо.

Сейчас ввозить электромобили просто: достаточно во время таможенной процедуры оформить Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) в соответствующей лаборатории. Затем частное лицо должно установить систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным «Автостата», за первые пять месяцев 2021 года на первичный учет в МРЭО было поставлено 650 электрокаров, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.