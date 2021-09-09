Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X

Российский телекоммуникационный гигант Ростелеком и один из мировых лидеров IT-отрасли Huawei специально для геймеров разработали роутер RT-X. Это устройство максимально повышает комфорт игрового процесса.

Большинство современных игр работает через удаленные или облачные серверы. Для геймеров сейчас очень важно, чтобы игровой трафик был стабильным и шел без задержек.

А теперь представим, что в соседней комнате кто-то из членов семьи запустил в онлайн-кинотеатре фильм или поставил на закачку «увесистый» файл. Игра начнет «подвисать» и сражение будет сорвано.

«Заточен» под игры

Роутер RT-X умеет распознавать игровой трафик и отдавать ему приоритет. «Эта новинка имеет высокую важность как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными», — сказал представитель компании Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз.

Благодаря инновационным технологиям Huawei роутер минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Это достигается за счет встроенных в устройство алгоритмов искусственного интеллекта.

При этом RT-X не создает проблем для пользователей других приложений, поскольку в отличие от игр они менее чувствительности к задержкам.

Игровой дизайн

У роутера восемь мощных антенн, расположенных под крышкой корпуса. Он обеспечивает передачу данных со скоростью до 600 мегабит в секунду в диапазоне 2.4 гигагерц и до 1733 мегабит в диапазоне 5 гигагерц. Устройство может работать в двух диапазонах одновременно.

Wi-Fi-роутер «Игровой RT-X» от Ростелекома Фото: © Sibnet.ru

Благодаря использованию современных технологий (MIMO 4 на 4 в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц) роутер обеспечивает качественное покрытие сигналом Wi-Fi до 300 квадратных метров и суммарную скорость передачи данных более 2 гигабит в секунду.

Дизайн устройства и пользовательского интерфейса разработан в стиле тарифа «Игровой» от Ростелекома и выгодно выделяется внешним видом.

Условия подключения

Ростелеком обращает внимание, что роутер RT-X работает только по технологии PON (Passive Optical Network) соединения. Эта технология пассивных оптических сетей доступа — «оптика в квартиру». Она обеспечивает передачу данных до 1 и более гигабита в секунду.

Так что перед приобретением роутера нужно убедиться, что в квартиру проведена PON-сеть.

Задняя крышка роутера «Игровой RT-X» Фото: © Sibnet.ru

Есть два варианта приобретения роутера. Если покупать единовременным платежом, то стоимость составит 8999 рублей. Это фиксированная цена: она не меняется в зависимости от региона и населенного пункта. В рассрочку роутер продается на 24 месяца при условии стартового платежа 400 рублей. Тогда в месяц придется платить по 399 рублей.

С роутером RT-X можно использовать любой тарифный план от Ростелекома. Но лучшим выбором станет интернет-тариф «Игровой» — он отлично дополнит преимущества устройства.