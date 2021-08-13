Потепление придет в Новосибирск

Осадки в Новосибирске прекратятся, в ближайшие дни начнется потепление, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прошел холодный атмосферный фронт, сейчас мы в тыловой его части. Осадки начинают прекращаться, с ростом атмосферного давления начнет проглядывать солнышко, потеплеет», – обрадовала синоптик.

По ее словам, суббота ожидается преимущественно без осадков, но еще прохладной. Ночью возможен туман. Ночные температуры будут на уровне 9-11, днем – 18-20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье также ожидается 9-11 градусов, днем потеплеет до 21-23 градусов, также преимущественно без осадков. Понедельник будет ясным, ночью ожидается 10-12, днем – уже 23-25 градусов тепла.