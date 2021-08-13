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Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большая часть налоговых поступлений должна оставаться в региональных бюджетах, так как на федеральном уровне средства расходуются неэффективно, заявил зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Нужно как можно больше средств оставлять регионам и муниципалитетам. На местах лучше понимают, куда их потратить. Еще 10 лет назад регионам оставалось 60% доходов, сейчас меньше 45%. Нужно, как минимум, вернуть соотношение на старые уровни. А лучше сделать 70% на 30%», — сказал URA.RU Щапов.

Депутат отметил, что сейчас большая часть поступлений от налогов собирается в федеральном бюджете и только потом распределяется на текущие расходы, крупные объекты, поддержку регионам.

«Жители удаленных поселков эти деньги не видят. У них возникает ощущение, что жизнь где-то там, в Москве, а все, что вокруг них — умирает», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Щапов заявил о крайне неэффективном расходовании средств на федеральном уровне. В качестве примера он привел ситуацию с триллионом рублей неизрасходованных средств по Федеральной адресной инвестиционной программе, которая предполагает распределение бюджетных средств на возведение и реконструкцию объектов капитального строительства.

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