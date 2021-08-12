Жители Алтая смертельно отравились алкоголем

Несколько жителей Алтайского края умерли, выпив алкоголь неизвестного происхождения, часть людей попали в больницу, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители праздновали день рождения, на котором пили алкоголь неизвестной марки, купленный на территории Барнаула.

На следующий день несколько человек были госпитализированы. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась. Аналогичный случай зафиксирован в Барнауле. Там после употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Следователи обращаются к жителям края с призывом не покупать алкоголь по заниженным ценам с рук или через Интернет.