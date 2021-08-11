Женщина в Бурятии отомстила бывшему ложным доносом об изнасиловании

Жительница города Северобайкальска в Бурятии предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании. В преступлении она обвинила своего бывшего приятеля, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, 22 мая женщина поссорилась с возлюбленным, и сразу же отправилась в полицию, где написала заявление об изнасиловании на вечеринке у общих знакомых. Но во время доследственной проверки сообщение о преступлении не подтвердилось.

Сначала дама настаивала на своем, но после очных ставок со свидетелями, которые находились в квартире на вечеринке и опровергали сведения об изнасиловании, обвиняемая изменила показания. Она призналась, что хотела отомстить молодому человеку из-за ссоры и расставания.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело, но уже в отношении заявительницы, по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Дело передано в суд. Мстительной женщине грозит до трех лет лишения свободы.