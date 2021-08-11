Иркутский блогер погиб во время погружения под воду

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело о гибели посетителя вейк-парка. Мужчина погружался на дно водоема, а когда попытался вынырнуть, получил удар вейкбордом по голове.

Вейкбординг — экстремальный водный вид спорта. Спортсмен, стоя на доске, едет за катером, держась за фал, и выполняет различные трюки. В Иркутской области для поклонников этого вида спорта есть вейк-парк «Байкал», где выдается в прокат все необходимое оборудование.

В воскресенье в парке произошла трагедия. Блогер Федор Иванов погрузился на дно водоема в поисках своей экшн-камеры, которую он потерял накануне. Когда он поднимался на поверхность, один из отдыхающих, катаясь на вейкборде, ударил блогера «доской» по голове. Мужчина умер на месте.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи допрашивают руководство и сотрудников фирмы, изымаются необходимые документы.

Также специалистам предстоит выяснить, устанавливал ли блогер во время погружения сигнальный буй, информирующий других отдыхающих о нахождении человека под водой.