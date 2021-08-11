НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Иркутский блогер погиб во время погружения под воду

Источник:
Sibnet.ru
345 2
Вейкбординг
Фото: © augusta11 / Pixabay License

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело о гибели посетителя вейк-парка. Мужчина погружался на дно водоема, а когда попытался вынырнуть, получил удар вейкбордом по голове.

Вейкбординг — экстремальный водный вид спорта. Спортсмен, стоя на доске, едет за катером, держась за фал, и выполняет различные трюки. В Иркутской области для поклонников этого вида спорта есть вейк-парк «Байкал», где выдается в прокат все необходимое оборудование.

В воскресенье в парке произошла трагедия. Блогер Федор Иванов погрузился на дно водоема в поисках своей экшн-камеры, которую он потерял накануне. Когда он поднимался на поверхность, один из отдыхающих, катаясь на вейкборде, ударил блогера «доской» по голове. Мужчина умер на месте.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи допрашивают руководство и сотрудников фирмы, изымаются необходимые документы.

Также специалистам предстоит выяснить, устанавливал ли блогер во время погружения сигнальный буй, информирующий других отдыхающих о нахождении человека под водой.

Еще по теме
Смертельное обрушение произошло на алтайской шахте
Женщина в Бурятии зарабатывала на поддельных сертификатах о вакцинации
Останки пропавшей семь лет назад девочки нашли в Новоалтайске
Автоледи в Горно-Алтайске протаранила кафе на АЗС
смотреть все
Иркутск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Надвигающийся циклон принесет в Бурятию ливни
Таксист в Приангарье погиб в столкновении с большегрузом на обочине
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска
Пять кандидатов поборются за кресло главы Тувы
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин поручил очистить Россию
Путин потребовал остановить вымирание России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

Корпорации сильней чем конституционная власть.Лавочники одержали сокрушительную победу над населением.

Иркут 69

Я бы этому бункерному сидельцу носом ткнул в то, что творится в Якутии. Площадь пожаров превысила 2 млн....

Uynachalnica

ЦитатаПобеда над морским пиратством возможна только после объединения международных усилий и создания...

skalka136

обычный шантаж...никакой свободы выбора...всё это говорит щ полной фикции происходящего...
Sibnet.Ru