Ученые создали пленку для гаджета с защитой данных от кражи

Ученые Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН разработали прозрачные экранирующие устройства на гибкой подложке из обычного упаковочного термопластичного полимера (ПЭТ), сообщает пресс-служба вуза.

Покрытия предназначены для эффективного экранирования от электромагнитного излучения, а также для защиты от помех и предупреждения кражи данных.

Сибирские исследователи разработали сетки на основе меди и серебра, а также серебра-никеля на гибкой основе, выполненной из термопластичного полимера, чтобы добиться высокой эффективности экранирования.

Компактная сборка дает возможность переносить подобные конструкции и быстро развертывать в указанном месте, которое может быть источником паразитного сигнала или напротив, которое необходимо изолировать от внешнего фона.

«Мы добиваемся создания новых материалов, которые помогут максимально эффективно экранировать электромагнитные волны. Механические свойства созданных нашим коллективом микросетчатых покрытий толщиной более 500 нанометров позволяют упаковывать эффективные экранирующие объекты сложной формы методом оригами, что исключает утечку электромагнитного излучения в точках соединения двух покрытий. Это открывает определенные практические перспективы для применения наших покрытий», — заявил доцент кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости СФУ Антон Воронин.