НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Ученые создали пленку для гаджета с защитой данных от кражи

Источник:
Sibnet.ru
336 1
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН разработали прозрачные экранирующие устройства на гибкой подложке из обычного упаковочного термопластичного полимера (ПЭТ), сообщает пресс-служба вуза.

Покрытия предназначены для эффективного экранирования от электромагнитного излучения, а также для защиты от помех и предупреждения кражи данных.

Сибирские исследователи разработали сетки на основе меди и серебра, а также серебра-никеля на гибкой основе, выполненной из термопластичного полимера, чтобы добиться высокой эффективности экранирования.

Компактная сборка дает возможность переносить подобные конструкции и быстро развертывать в указанном месте, которое может быть источником паразитного сигнала или напротив, которое необходимо изолировать от внешнего фона.

«Мы добиваемся создания новых материалов, которые помогут максимально эффективно экранировать электромагнитные волны. Механические свойства созданных нашим коллективом микросетчатых покрытий толщиной более 500 нанометров позволяют упаковывать эффективные экранирующие объекты сложной формы методом оригами, что исключает утечку электромагнитного излучения в точках соединения двух покрытий. Это открывает определенные практические перспективы для применения наших покрытий», — заявил доцент кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости СФУ Антон Воронин.

Еще по теме
Новейшую штурмовую версию вертолета Ми-8 показали зрителю
Робот станет преподавателем в томском вузе
Адмирал раскрыл достоинства новой атомной подлодки «Красноярск»
Электромобиль Tesla научился говорить по-русски
смотреть все
Красноярск #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Надвигающийся циклон принесет в Бурятию ливни
Таксист в Приангарье погиб в столкновении с большегрузом на обочине
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска
Пять кандидатов поборются за кресло главы Тувы
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин поручил очистить Россию
Путин потребовал остановить вымирание России
Обсуждение (1)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Семья противников вакцинации умерла от COVID
46
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
30
Украина допустила размещение американских сил ПВО
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Sibnet.Ru