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Предосеннюю погоду пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неделя в Новосибирске будет дождливой, в четверг похолодает, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Над нами все три дня будет определять погоду циклон, который сейчас поднимается на наши широты из районов Казахстана. Он будет малоподвижным, будут дожди различной интенсивности грозового характера, при грозах небольшое усиление ветра. Предосенняя погода», – сказала синоптик.

По ее словам, в ночь на вторник ожидается дождь с грозой, день также будет дождливым. Ночью ожидается 15-17, днем – 24-26 градусов.

В среду временами также будут идти дожди. Скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночные температуры будут на уровне 14-16, дневные – 21-23 градусов.

Кратковременные дожди ожидаются и в четверг. Тыловая часть циклона принесет небольшое похолодание: до 13-15 градусов ночью и 19-21 – днем.

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Жизнь #Гео
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