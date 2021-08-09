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Курильские острова застроят военными объектами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: BorisSolovyev / CC BY-SA 4.0

Российские военные строители построят на Курильских островах более 50 объектов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Возводить объекты будет «Военно-строительная компания».

Все, что уже строится и планируется построить, будет рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти баллов, отметили в ведомстве. Назначение планируемых к строительству объектов не уточняется.

В предыдущие несколько лет военные уже возвели на Курилах около трех десятков различных сооружений, в том числе общежития. При этом действия России традиционно критикуются Японией, которая считает такую деятельность недопустимой.

Между Москвой и Токио до сих пор не разрешен территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет России над Южными Курилами, возникший по итогам Второй мировой.

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