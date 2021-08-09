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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Любитель потратил 200 тыс. на переделку старого Lada Largus в новый

Источник:
Sibnet.ru
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Владелец дорестайлинового Lada Largus решил поменять «морду» своей машины, так как ему понравился обновленный вариант FL (фейслифт) с икс-образной внешностью — результат он показал в соцсетях.

Lada Largus FL поступил в продажу в марте 2021 года. Модель получила измененное оперение, новый салон, современные опции и модернизированный 8-клапанный мотор ВАЗ-11189 (90 лошадиных сил).

Владелец Lada Largus 2020 года выпуска написал в соцсетях, что ему понравилась новая «морда» у этой модели и он захотел первым сделать рестайлинг, но не учел, что «вся жестянка под крыльями будет от XRay».

Ему пришлось переварить всю переднюю часть, начиная от лонжеронов и заканчивая полками крыльев, от старого не подошел даже подрамник

По деньгам переделка обошлась примерно в 200 тысяч и заняла три месяца, так как запчасти пришлось собирать по всей России.

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