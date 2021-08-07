Военные прибыли в Иркутскую область для борьбы с пожарами

Техника Министерства обороны РФ прибыла в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба правительства региона. Их общая площадь на сегодня составляет более 122 тысяч га.

«Колонна уже прошла Усть-Кут (500 километров севернее Иркутска). Всего на тушение лесных пожаров в Киренский район Министерство обороны России направило 19 единиц техники», — говорится в сообщении.

Согласно данным лесоохраны, в Киренском районе действуют пять лесных пожаров. Сегодня вечером ожидается локализация двух пожаров, оставшиеся три пожара планируется локализовать в ближайшие два дня

При благоприятных погодных условиях на борьбу с пожарами направят Ил-76. Также в тушении пожаров в Катангском и Киренском районах запланирована работа четырех вертолетов Ми-8 Иркутской базы авиационной охраны лесов.