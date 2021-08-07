Военные прибыли в Иркутскую область для борьбы с пожарами

Техника Министерства обороны РФ прибыла в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба правительства региона. Их общая площадь на сегодня составляет более 122 тысяч га.
«Колонна уже прошла Усть-Кут (500 километров севернее Иркутска). Всего на тушение лесных пожаров в Киренский район Министерство обороны России направило 19 единиц техники», — говорится в сообщении.
Согласно данным лесоохраны, в Киренском районе действуют пять лесных пожаров. Сегодня вечером ожидается локализация двух пожаров, оставшиеся три пожара планируется локализовать в ближайшие два дня
При благоприятных погодных условиях на борьбу с пожарами направят Ил-76. Также в тушении пожаров в Катангском и Киренском районах запланирована работа четырех вертолетов Ми-8 Иркутской базы авиационной охраны лесов.
jeryakobу кого он все время чего-то требует?
UynachalnicaПаша, ты уже больше года платишь за раздельный вывоз ТБО! Много ты его разделил и куда собственно?
west_nikпро очередные Нью-Васюки люди слушают разинув рот как всегда...Классика!
Archangel3339Кто же у нас на протяжение всего этого времени эль-президенте? Внутренняя политика конечно же не причём,...