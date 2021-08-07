НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин оценил выступление россиян на Олимпиаде без флага и гимна

Источник:
РИА Новости
197 0
Фото: © International Olympic Committee

Решение Спортивного арбитражного суда лишить российских спортсменов на Играх в Токио имеет политическую окраску, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что наши спортсмены своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны, и вообще не имеют смысла», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что обычно вина за допинг касается конкретного спортсмена или его тренера, а не всей сборной. По его словам, ограничения действуют до конца 2022 года, после чего «потуги как-то ограничивать, ущипнуть Россию в спортивной сфере» пройдут.

Он также отметил, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику. «Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал президент.

На Олимпийских играх в Токио отечественная команда выступает под флагом Олимпийского комитета России. Награждение российских атлетов проходит под концерт для фортепиано №1 Петра Чайковского вместо национального гимна.

Еще по теме
Путин поручил очистить Россию
Шойгу предложил построить в Сибири 3-5 крупных городов
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
Грузинский политик попросила Путина о помощи
смотреть все
Политика #Россия #Олимпиада 2020
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вишневский пообещал сделать татуировку в честь выхода новой песни
Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии
Подпорная стена дома рухнула на автомобили в Красноярске
Глава Горного Алтая вакцинировался от COVID-19
Самое популярное
Власти не увидели угрозы пустых полок в магазинах
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Кудрин заявил об изжившей себя экономике России
Жириновский предложил восстановить советские рынки
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поручил очистить Россию
Российским металлургам повысят налоги
Глава ВОЗ заявил о вступлении мира в период реальной опасности
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Путин поручил очистить Россию
28
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
26
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права
25
Власти дадут скидку в 625 тыс. за покупку электромобиля
25
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Sibnet.Ru