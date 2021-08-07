Путин оценил выступление россиян на Олимпиаде без флага и гимна

Решение Спортивного арбитражного суда лишить российских спортсменов на Играх в Токио имеет политическую окраску, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что наши спортсмены своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны, и вообще не имеют смысла», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что обычно вина за допинг касается конкретного спортсмена или его тренера, а не всей сборной. По его словам, ограничения действуют до конца 2022 года, после чего «потуги как-то ограничивать, ущипнуть Россию в спортивной сфере» пройдут.

Он также отметил, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику. «Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал президент.

На Олимпийских играх в Токио отечественная команда выступает под флагом Олимпийского комитета России. Награждение российских атлетов проходит под концерт для фортепиано №1 Петра Чайковского вместо национального гимна.