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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

World of Tanks получит новые танки и карту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Масштабное обновление выйдет 11 августа для World of Tanks, популярная игра получит новую линейку танков, а также свежую карту.

Так, у игроков появится возможность отправиться в бой на чехословацких тяжелых танках. Игроки, получившие машину восьмого уровня, смогут выбрать два орудия — кроме классического, будет доступна пушка с механизмом заряжания на два снаряда.

В игре станет доступна новая карта «Старая гавань», она выполнена в японском стиле. Танкистам предстоит сражаться в гражданском порту и живописных холмах. Примечательно, что музыку для новой карты записали совместно с Акирой Ямаокой — создателем музыки к Silent Hill.

Кроме этого, в World of Tanks появится режим «Топография». Это однопользовательский тренировочный режим, в котором игрокам показывают основы ориентирования на игровых картах.

Участникам предлагается четыре сценария, в ходе которых будут изучаться типичные для определенных карт схемы разъездов. Сценарии будут зависеть от расположения базы, а также от выбранного типа техники.

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Игры #Экшены
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