Шойгу в Новосибирске проверил работу над беспилотником «Охотник»

Министр обороны Сергей Шойгу в четверг находится с рабочей поездкой в Новосибирске, он проверил ход работ по тяжелому беспилотнику «Охотник», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению нового тяжелого беспилотника «Охотник» в ходе посещения Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Предприятие проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 в рамках программы «Охотник»».

«Тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения»», – говорится в сообщении.

Два года назад экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году был выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Также, по данным ведомства, Шойгу должен заслушать в Новосибирске доклад командования ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки.