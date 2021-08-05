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Шойгу в Новосибирске проверил работу над беспилотником «Охотник»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу в четверг находится с рабочей поездкой в Новосибирске, он проверил ход работ по тяжелому беспилотнику «Охотник», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению нового тяжелого беспилотника «Охотник» в ходе посещения Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Предприятие проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 в рамках программы «Охотник»».

«Тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения»», – говорится в сообщении.

Два года назад экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году был выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Также, по данным ведомства, Шойгу должен заслушать в Новосибирске доклад командования ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки.

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