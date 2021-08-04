Новосибирские синоптики дали прогноз на август

Колебания температур и грозовые дожди ждут новосибирцев в августе, но в целом погода в этом месяце будет близка к норме, сообщила Sibnet.ru в среду начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Среднемесячная температура ожидается на уровне 15-18 градусов, что около нормы. В первой и второй декадах ожидаем колебания температур», – рассказала собеседница.

По ее словам, в первую и вторую декады августа ночами будет от 7-12 до 13-18 градусов тепла. Дневные температуры будут колебаться от 21-26 до 27-32 градусов.

В третьей декаде синоптики ждут понижения температуры. Ночами будет от 3-8 до 9-14 градусов, в дневные часы – от 15-20 до 21-26 градусов.

«Месячное количество осадков около нормы по Новосибирской области, по южным районам – меньше нормы. Дожди с грозами ожидаются в отдельные дни месяца», – добавила синоптик.