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Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским, «жалким лепетом».

Зеленский ранее заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он также сказал, что бывал в Крыму и считает полуостров своим.

«Что еще можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева», — подчеркнул Бальбек.

Парламентарий отметил, что высказывание Зеленского — «жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность», а Крым всегда оставался русским даже под управлением Украины.

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Политика #Россия #Мир
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