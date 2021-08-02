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Эксперты рассказали о тотальном дефиците велосипедов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Пандемия коронавируса и нарушение производственно-логистических привели к возникновению в 2021 году дефицита велосипедов, как в России, так и во всем мире, преодолеть который удастся лишь к 2023-2024 годам, считает представитель эксклюзивного дистрибьютора велосипедов марки Electra в России Раймонд Меднис

«В мире наблюдается тотальный дефицит велосипедной продукции. Чтобы обеспечить возросшие потребности велосипедов, нужно значительно больше, чем индустрия может произвести. Ожидается, что дефицит продлится до 2024 года», — рассказал ТАСС Меднис.

Он отметил, что поставки велосипедов на российский рынок после пандемии осуществляются по остаточному принципу, поскольку мировые производители сфокусированы на ключевых рынках — США и Европе.

«Эра дешевых велосипедов закончилась. Продукция в низком ценовом сегменте подорожала минимум в два раза. Мы ожидаем дальнейшее подорожание велосипедов на 15-30% во всех ценовых категориях», — считает Меднис.

Этому будут способствовать несколько факторов, считают эксперты велосипедного рынка. Из-за пандемии производители комплектующих, например, рам, переключателей скоростей, тормозных систем останавливали выпуск продукции. Только сейчас они выходят на уровень 2019 года. Кроме того, были нарушены все логистические цепочки.

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