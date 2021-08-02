Ростелеком представил пакетные предложения для жителей Новосибирска

Ростелеком обновил условиям предоставления услуг по комплексные пакеты «Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+». Они стали удобнее и по ним можно единовременно оплачивать фиксированную сумму за домашний интернет, Wink и мобильную связь.

Базовый тарифный план «Технологии выгоды» включает в себя домашний интернет на скорости до 100 Мегабит в секунду, платформу Wink с возможностью просмотра 180 каналов и десяти тысяч фильмов и сериалов, 1,2 тысячи минут разговоров с абонентами других операторов а также безлимитный мобильный интернет.

За дополнительную плату этот пакет можно расширять и дополнять: ускорять интернет при подключении по технологии GPON, увеличивать число включенных минут или изменять «Стартовый» пакет в Wink до тарифов «Трансформер» или «Премиум».

Пакет «Технологии выгоды» позволяет подключить до пяти сим-карт к общему тарифу, при этом звонки внутри группы, а также на мобильные и городские телефоны Ростелекома будут бесплатными и безлимитными. Дополнительно можно оформить аренду оборудования — роутер или ТВ-приставку.