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Путин побывал в монастыре на Ладожском озере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере, сообщает пресс-служба Кремля.

Коневский мужской монастырь был построен в начале XIX века, затем был фактически утерян, разрушен, находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Владимир Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. Были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать комплекс.

Глава государства высоко оценил проделанную работу. «Фантастика», — приводит ТАСС реакцию Путина на увиденное.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь расположен в западной части Ладожского озера. Монастырь был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров.

После разорения в 1610 году и до окончания Северной войны остров на протяжении 100 лет находился под шведским владычеством, а монастырский собор был разорен и практически разрушен. От каменного собора Рождества Пресвятой Богородицы осталось лишь основание фундамента.

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Политика #Россия
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