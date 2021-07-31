COVID заставил российские компании отказаться от дресс-кода

Каждая четвертая организация отказалась от дресс-кода после коронавирусных ограничений и удаленки. При этом многие отметили пользу демократичных изменений — и для рабочей атмосферы, и для продуктивности.

В опросе, проведенном компанией Hays и Русской школой управления, приняли участие более 1,3 тысячи представителей российских и международных компаний, представленных в России. Выяснилось, что после самоизоляции 24% организаций отказались от дресс-кода. Еще часть — сделали требования к внешнему виду менее строгими.

Дресс-код до и после пандемии

До пандемии почти в половине компаний существовал принцип business look c понедельника по четверг и casual friday в пятницу.

Почти треть компаний не устанавливала требования к одежде формально, но существовали негласные правила, как выглядеть в офисе. В каждой десятой организации ограничения касались только тех сотрудников, которые работают с клиентами.

Теперь, по данным опроса, почти у четверти респондентов официальная форма одежды отсутствует. Лишь 3% компаний сохранили business look с понедельника по четверг и casual friday в пятницу.

Только 1% опрошенных говорят, что в их организации до сих пор действует business look c понедельника по пятницу. Это представители финансового и промышленного секторов.

В целом теперь дресс-код действуют для всех только в 46% опрошенных компаний, а для отдельных категорий персонала – в 54% организаций.

Одежда и продуктивность

Почти половина опрошенных считает, что изменения дресс-кода положительно повлияли на общую атмосферу в компании. 40% сотрудников заметили за последние один-два года тенденцию более лояльного отношения руководства к внешнему виду подчиненных.

Также 22% отметили, что их отношение к компании изменилось бы в лучшую сторону, если бы дресс-код был более свободным. Большая часть из тех, кто так ответил – это молодежь (до 33 лет).

Продолжают полагать, что дресс-код может влиять на продуктивность сотрудников, 45% опрошенных. А 30% респондентов считают, что эти вещи никак не связаны между собой.

Одновременно 15% участников исследования заявили, что без строгого дресс-кода у них есть больше свободы и креатива. Интересно, что большинство из них – руководители.

Гибридный офис

По данным соцопроса, до пандемии коронавируса почти половина (47%) респондентов никогда не работали удаленно. Ситуация поменялась: теперь 45% сотрудников работают и режиме «гибридного офиса», когда на рабочем месте нужно появляться несколько раз в неделю, а остальное время работать удаленно.

Полностью перешли на удаленную работу 21% респондентов, а 11% работают в офисе посменно. Режимы посещения офиса в разных вариациях изменились еще у трети опрошенных. И только 21% работают в офисе в прежнем режиме, как и до пандемии.