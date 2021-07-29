НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия бесплатно вооружит Таджикистан

Источник:
РИА Новости
319 1
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия организовала безвозмездные поставки российского вооружения и техники для армии Таджикистана, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

«На первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Глава Минобороны России на переговорах в Душанбе анонсировал совместные учения, а также рассказал, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой.

«Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», — отметил министр.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), которые фоне вывода американских войск овладели значительными территориями. В связи с этим Таджикистан обратился за помощью к России.

Еще по теме
США заявили о рекордном числе российских самолетов у Аляски
США заявили о скором завершении боевой миссии в Ираке
Турки призвали Россию смириться с поставками вооружений Украине
Путин воспользовался парадом ВМФ и припугнул Запад
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ограничение на заселение в отели и на турбазы ввели в Хакасии
Мишустин познакомился с процессом сборки МС-21
Экс-мэр Иркутска снял пародию на клип Little Big
Омская область оказалась в лидерах по вакцинации
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Япония предъявила России новые территориальные претензии
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (1)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
30
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
25
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
23
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Sibnet.Ru