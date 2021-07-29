Россия бесплатно вооружит Таджикистан

Россия организовала безвозмездные поставки российского вооружения и техники для армии Таджикистана, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

«На первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Глава Минобороны России на переговорах в Душанбе анонсировал совместные учения, а также рассказал, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой.

«Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», — отметил министр.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), которые фоне вывода американских войск овладели значительными территориями. В связи с этим Таджикистан обратился за помощью к России.