Росавтодор уличили в трате миллиардов на ненужные документы

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средств на «написание документов» под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, говорится в отчете Счетной палаты.

«В период 2014–2020 годов Росавтодору на проведение НИОКР было выделено 3,6 миллиарда рублей (ежегодно в среднем 517,9 миллиона рублей). Однако весь объем средств был направлен исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

По заданиям Росавтодора проведены 363 научно-исследовательские работы, в рамках которых был разработан, в том числе, 181 отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) и 146 документов национальной системы стандартизации. Но фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись.

По данным Счетной палаты, в России действует 314 ОДМ, средняя стоимость разработки каждого такого документа составляет 10,3 миллиона рублей. При этом ОДМ являются актами рекомендательного характера, многие из них цитируют существующие документы, а некоторые – вовсе не используются в дорожном хозяйстве.

«По оценкам экспертов, бюджетные средства, которые с низкой эффективностью расходуются на написание многочисленных нормативных документов, целесообразно направить на исследования, выполняемые по темам, связанным с предметом будущего нормирования. Только на основе результатов указанных исследований может быть разработан нормативный документ», — говорится в докладе.