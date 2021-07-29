Уникальный прототип клапана детского сердца создадут в Новосибирске

Ученые новосибирского центра имени Мешалкина создадут уникальный прототип искусственного клапана сердца для детской кардиохирургии.

«Самораскрывающийся протез клапана легочной артерии для транскатетерной имплантации будет обладать рядом конструктивных преимуществ перед зарубежными аналогами и улучшенной биосовместимостью за счет створчатого аппарата из уникального тканеинженерного материала», – сказано в сообщении центра.

Детям со сложными пороками сердца необходимо протезирование пути оттока из правого желудочка в легочную артерию. Но по мере роста ребенка протез перестает соответствовать размеру сердца и потребностям организма, поэтому нужно снова делать рискованные операции.

Новосибирские хирурги работают над созданием протеза клапана легочной артерии для транскатетерной имплантации. Эта методика позволяет заменять пораженный клапан без «открытой» операции и искусственного кровообращения. Протез доставляют к нужному участку артерии посредством катетера через кровеносный сосуд, что помогает избежать осложнений и снизить риски.

Клапан представляет собой самораскрывающийся каркас из нитинола – сплава, обладающего памятью формы. Створчатый аппарат, фиксированный к каркасу, создан из биологического материала – ксеноперикарда, прошедшего антикальциевую обработку.

Также новосибирские ученые разрабатывают уникальный тканеинженерный материал, обеспечивающий высокую биосовместимость и максимальную схожесть с собственным клапаном пациента.

«На биодеградируемую полимерную матрицу населяются клеточные культуры, которые после имплантации протеза в легочную позицию притягивают клетки из кровотока пациента, чтобы воспроизвести новый клапан легочной артерии со схожими с собственным клапаном больного функциональными характеристиками и высокой биосовместимостью», – объяснил руководитель проекта Илья Сойнов.

Система доставки клапана в несколько раз тоньше, чем у зарубежных аналогов, что дает возможность имплантировать транскатетерный протез детям весом менее 30 килограммов. Таких изделий в России не существует, а применение зарубежных ограничено.

В дальнейшем модель протеза будут изготавливать индивидуально для каждого больного с учетом всех анатомических характеристик, что повысит эффективность лечения.