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Гигантская черная дыра разорвала звезду в центре галактики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESO/L. Cal?ada/M.Kornmesser

Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала разрушение звезды сверхмассивной черной дырой в центре галактики, сообщил Институт космических исследований РАН.

«Телескоп eROSITA орбитальной рентгеновской обсерватории "Спектр-РГ" зарегистрировал раннюю стадию разрыва приливными силами звезды, пролетевшей вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от Солнца», — говорится в сообщении пресс-центра института.

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Отмечается, что вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается черной дырой.

«Спектр-РГ» запустили в космос в июле 2019 года. Цель космической обсерватории — составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода.

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Технологии #Космос #Наука
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