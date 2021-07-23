Выходные порадуют новосибирцев 30-градусной жарой

Выходные в Новосибирске будут жаркими и ясными, но уже в начале следующей недели над городом пройдет холодный атмосферный фронт, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прогноз погоды у нас хороший, без осадков на три дня», – сказала синоптик. Ночами в ближайшие трое суток будет 17-20 градусов, в дневные часы – около 30 градусов жары.

По области в понедельник возможны дожди, в городе их не будет, но во вторник и среду осадки возможны уже и в Новосибирске.

«На подходе холодный атмосферный фронт, который (во вторник) будет проходить через город», – предупредила собеседница.

Во второй половине недели дожди прекратятся, но температурный фон будет ниже – в районе 20-26 градусов в дневные часы.