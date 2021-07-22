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NILETTO стал супергероем в новом клипе

Источник:
Sibnet.ru
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NILETTO (Данил Прытков) выпустил клип на песню Someone like you, он предстал в ролике в роли супергероя.

«В супергероике есть Origin-истории – это фильмы о становлении героя. Наш клип открывает новую веху в развитии NILETTO и его вселенной. Клип Someone like you это Origin – история о появлении героя. Мы надеемся, зрителям понравится клип, и они захотят увидеть продолжение», — говорится в описании.

В клипе главный герой, разочаровавшись в любви, становится супергероем, дерется на мечах с преступниками.

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