NILETTO стал супергероем в новом клипе

NILETTO (Данил Прытков)
выпустил клип на песню Someone like you, он предстал в ролике в роли супергероя.
«В супергероике есть Origin-истории – это фильмы о
становлении героя. Наш клип открывает новую веху в развитии NILETTO и его
вселенной. Клип Someone like you это Origin – история о появлении героя. Мы
надеемся, зрителям понравится клип, и они захотят увидеть продолжение», —
говорится в описании.
В клипе главный герой, разочаровавшись в любви, становится
супергероем, дерется на мечах с преступниками.
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