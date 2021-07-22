«Маруся» раскроет тайны импрессионистов

Голосовой помощник «Маруся» в умных колонках «Капсула» и «Капсула Мини» раскроет пользователям тайным смыслы картин импрессионистов. Владельцы умной колонки узнают истории самых известных в мире картин, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.

«Маруся» расскажет пользователям истории таких известных картин как: «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, «Обнаженная» Пьера Огюста Ренуара, «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне, «Пейзаж в Овере после дождя» Винсента Ван Гога, «Жена короля» Поля Гогена, «Красные рыбки» Анри Матисса.

Путеводители доступны в приложениях Маруси на Andriod и iOs, в приложении Почта Mail.ru, в браузере Атом и в колонках «Капсула» и «Капсула Мини». Чтобы отправиться на экскурсию, достаточно сказать: «Маруся, включи аудиогид Пушкинского музея».

«Нашей задачей было сделать гид по музею таким, чтобы его было интересно читать и слушать и в музее, и дома, и в дороге. Музеи только стали открываться после длительного закрытия и было непонятно, предпочтет ли аудитория онлайн или офлайн посещения», — сообщила Олеся Максимова, главный редактор портала «Культура.РФ».

Пользователям Маруси уже доступны другие путеводители, составленные порталом «Культура.РФ»: Эрмитаж, Русский музей, Музей Фаберже, Третьяковская галерея, Новая Третьяковка и Музей Победы.