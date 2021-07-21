Умер кузбасский миллиардер Щукин

Известный кузбасский бизнесмен, экс-совладелец группы «Сибуглемет»
Александр Щукин умер в возрасте 70 лет. По словам его родственников, смерть
наступила от последствий коронавирусной инфекции.
Щукин умер в понедельник на 71-м году жизни. Родные бизнесмена
сообщили федеральным СМИ, что он болел коронавирусом. Об этом также говорится в
письме, от имени семьи Щукина разосланном в редакции СМИ.
Александр Филиппович Щукин родился в 1950 году в кузбасском городе
Осинники. Работал на шахтах на территории региона до 1988 года, после чего
занялся бизнесом. Работал директором шахты «Антоновской», совхоза «Сосновского»,
шахты «Кыргайской» и других предприятий. В 1996 году стал директором шахты
«Полосухинская», с которой началось создание группы «Сибуглемет».
Щукин был фигурантом уголовного дела, связанного с шахтой «Разрез "Инской"». «В ходе судебного процесса у него обострились хронические болезни, включая заболевание сердца. В 2020 году Александр Щукин перенес инсульт», – сказано в обращении, отправленном от имени семьи Щукина.