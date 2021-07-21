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Умер кузбасский миллиардер Щукин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео «Россия-1»

Известный кузбасский бизнесмен, экс-совладелец группы «Сибуглемет» Александр Щукин умер в возрасте 70 лет. По словам его родственников, смерть наступила от последствий коронавирусной инфекции.

Щукин умер в понедельник на 71-м году жизни. Родные бизнесмена сообщили федеральным СМИ, что он болел коронавирусом. Об этом также говорится в письме, от имени семьи Щукина разосланном в редакции СМИ.

Александр Филиппович Щукин родился в 1950 году в кузбасском городе Осинники. Работал на шахтах на территории региона до 1988 года, после чего занялся бизнесом. Работал директором шахты «Антоновской», совхоза «Сосновского», шахты «Кыргайской» и других предприятий. В 1996 году стал директором шахты «Полосухинская», с которой началось создание группы «Сибуглемет».

Щукин был фигурантом уголовного дела, связанного с шахтой «Разрез "Инской"». «В ходе судебного процесса у него обострились хронические болезни, включая заболевание сердца. В 2020 году Александр Щукин перенес инсульт», – сказано в обращении, отправленном от имени семьи Щукина.

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